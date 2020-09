Grünwald soll grün bleiben. Das fordert die CSU-Fraktion im Gemeinderat in einem Antrag. Darin regt die Fraktion an, die Zunahme von Schottergärten in der Gemeinde zu verhindern. Insbesondere bei Neubauten entstünden diese oftmals ohne Bäume und Begleitgrün, so Fraktionsvorsitzender Stephan Weidenbach. Langfristig könnte das eine Gefahr für das bisher besonders gute Mikroklima in der Gemeinde darstellen. "Aufgrund der Gärten und der umliegenden Wälder ist die Luft in Grünwald sehr gut", weiß Weidenbach. Es sei oft zwei bis fünf Grad kühler als in München. Auch die bienenfreundlichen Wiesen, die auf Antrag der CSU entstanden sind, trügen dazu bei. "Die Mehrzahl der Bürger sieht auch Schottergärten kritisch und möchte ein begrüntes Grünwald erhalten", so Weidenbach.