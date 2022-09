Das Corona-Testzentrum in Grünwald wird mindestens bis zum 31. Dezember vom bisherigen Betreiber Aicher Group weitergeführt. Der Gemeinderat hat am Dienstag beschlossen, die Firma zu einem Angebotspreis von 133 499 Euro für weitere zweieinhalb Monate zu beauftragen. Die Kosten für den Betrieb übernehmen der Freistaat Bayern und der Landkreis. Der bisherige Vertrag läuft bis zum 15. Oktober. Da die Firma ein neues Labor in München für die Auswertung der Tests gewonnen hat, liegen die Ergebnisse inzwischen schneller vor.