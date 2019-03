27. März 2019, 21:51 Uhr Grünwald Clowns ohne Grenzen

Der Helferkreis Grünwald will geflüchteten Menschen eine heitere Abwechslung in ihrem oftmals freudlosen Dasein in den Unterkünften bieten. Dazu ist es ihm gelungen, Clowns ohne Grenzen zu einem kleinen Gastspiel nach Grünwald einzuladen. Die lustige Truppe tritt am Sonntag, 31. März, im evangelischen Gemeindezentrum, Wörnbrunner Straße 1, auf. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.