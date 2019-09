Chormusik inspiriert vom Thema Tanz - das präsentiert das A-cappella-Oktett "Voces 8" am Mittwoch, 25. September, dem Publikum in Grünwald. Das aus drei Sängerinnen und fünf Sängern bestehende britische Ensemble steht für eine Kombination aus musikalischem Können, klanglichem Reiz und mitreißender Bühnenpräsenz. Es hat sich mit seiner unkonventionellen Art von Auftritt und Programmgestaltung in kürzester Zeit an die Spitze der A-cappella-Welt gesungen. Für das Konzert mit dem Titel "Choral Dances" haben Andrea Haines, Eleonore Cockerham (Sopran), Katie Jeffries-Harris, Barnaby Smith (Alt), Euan Williamson, Blake Morgan (Tenor), Christopher Moore und Jonathan Pacey (Bass) ganz unterschiedliche Chormusik zusammengestellt. Rhythmisch spannende und harmonisch reiche Klänge; ein Kaleidoskop von der Renaissance bis in die Gegenwart. Die Sänger führen klanglich durch Adelshöfe und Kirchen genauso wie durch Kinos und Tanzclubs. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von William Byrd, Sergej Rachmaninov und Benjamin Britten, Bachs Bourrée, "Straighten up and fly right" von Nat King Cole sowie "Sway" von Demetrio und Beltrán Ruiz. Die Veranstaltung im August-Everding-Saal beginnt um 20 Uhr. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 11. September. Karten sind in der Buchhandlung Horn (Schloßstraße 14) zu 22, 18 und 15 Euro erhältlich.