Regisseur Norbert Lechner sucht für seinen neuen Kinderfilm "Zirkus Orient" junge Darsteller für die Hauptrollen. Der Streifen soll im Sommer 2022 gedreht werden. Das teilt die Kevin Lee Filmgesellschaft aus Grünwald mit. Lechners Kinderfilme "Toni Goldwascher", die bayerische Tom-Sawyer-Verfilmung "Tom und Hacke" sowie "Ente Gut! Mädchen allein zu Haus" liefen erfolgreich im Kino und auf Festivals in der ganzen Welt und wurden vielfach preisgekrönt. "Zirkus Orient" erzählt ein Abenteuer für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren: Der Zirkus Orient, ein kleiner Familienzirkus, ist fast pleite. Ali, das Zirkuskamel, das niemanden mehr auf sich reiten lässt, soll verkauft werden - für den elfjährigen Dompteur Jeremy eine Katastrophe. Zusammen mit dem Kamel begibt sich Jeremy auf eine abenteuerliche Reise, um Ali zu retten, und er findet dabei echte Freunde. Beim Online-Casting für die Hauptrollen können sich Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis elf Jahren bewerben, die Spaß am Schauspiel haben, gerne mal vor der Kamera stehen und auf einem Kamel reiten würden. Die neue Casting-Runde beginnt am 26. Februar. Voraussetzung für die Teilnahme am Casting ist eine telefonische Anmeldung unter 089/64 98 15 36, die von sofort an möglich ist. Weitere Informationen unter: https://zirkusorient.weebly.com.