Die Bühne des Bürgerhauses Römerschanz wird an zwei Tagen im Juli zum Taka-Tuka-Land. Und das mit Sang und Klang: Die Grünwalder Burgspatzen, 80 Kinder im Alter von drei bis 13 Jahren, zeigen dort am Samstag und Sonntag,16. und 17. Juli, das Musical "Pippi in Taka-Tuka-Land" nach Astrid Lindgren. Die Musik dazu hat Rainer Bielefeldt geschrieben. Für die Gesamtleitung verantwortlich zeichnen Agnes und Julian Becker. Die beiden Vorstellungen werden vom Grünwalder Verein "Jugend macht Musik" veranstaltet und beginnen jeweils um 17 Uhr. Der Vorverkauf ist möglich über den Anbieter Ticketnet. Restkarten gibt es an der Abendkasse.