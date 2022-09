Die Grünen wollen die maroden Gebäude auf dem ehemaligen Mahag-Gelände durch einen Neubau ersetzen und in einen Park einbetten.

Die Grünen wünschen sich einen Bürgerpark auf dem ehemaligen Mahag-Gelände in Grünwald. Die Gemeinde, der das Grundstück an der Südlichen Münchner Straße 12 bis 14 gehört, soll ein neues Gebäude darauf errichten lassen, fordert Gemeinderätin Bettina Schreyer in einem Antrag. Darin könnte nach den Vorstellungen der Grünen im Erdgeschoss ein Bürgersaal für gemeindliche Festlichkeiten und "Veranstaltungen wie Kleinkunst, Volksbühne, Volksmusik, Theater, Tanzfeste, Burschenfest, Dorffest, Kino, Freiluftkino" geschaffen werden.

Im Obergeschoss des Gebäudes würden dann Räume für das Grünwalder Ferienprogramm, für Vereine oder das Jugendzentrum geschaffen. Eine Werkstatt mit Nähmaschinen könnte dort ebenfalls eingerichtet werden. Zusätzlich soll ein kleineres Gebäude für Technik, Lager und Toiletten entstehen. Im Architektenwettbewerb für den Bau soll eine zu hundert Prozent ökologische Bauweise vorgegeben werden, der Wettbewerb für die Landschaftsarchitektur soll den Schwerpunkt auf einen Staudengarten sowie die insektenfreundliche und heimische Bepflanzung legen.

"Das große, zentral gelegene Grundstück wird seit Jahren nur eingeschränkt genutzt", schreibt Grünen-Gemeinderätin Bettina Schreyer in der Begründung des Antrags. "Die vorhandenen Gebäude sind zum Teil verschimmelt und allesamt nicht mehr renovierungswürdig. Durch eine Neugestaltung des Grundstücks und einen attraktiven, modernen Neubau würde das Ortsbild aufgewertet, Grünwald würde im Zentrum offener und einladender wahrgenommen werden." Die Lebensqualität aller Einwohner würde sich nach Meinung der Grünen erhöhen: Sie könnten an diesem Ort ausruhen, entspannen, ihre Mittagspause verbringen, lesen oder sich mit Freunden treffen. Schreyer schwebt dabei ein "kleiner Jardin du Luxembourg" vor.