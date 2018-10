1. Oktober 2018, 17:58 Uhr Grünwald Brunnen-Schöpfer Ivo Krizan gestorben

Ivo Krizan bei der Einweihung seines Musikantenbrunnens in Oberhaching.

Der Grünwalder Maler und Bildhauer Ivo Krizan ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach einer Krankheit gestorben.

Auch wer ihn nicht persönlich kannte, hat wahrscheinlich schon einmal eine seiner Skulpturen gesehen, die zu Wahrzeichen mancher Kommune im Münchner Umland geworden sind. So stammt von ihm der Brunnen der Generationen vor dem Grünwalder Bürgerhaus Römerschanz, der Musikantenbrunnen vor dem Oberhachinger Bürgersaal Forstner. Weitere Kunstwerke im öffentlichen Raum stehen vor der Unterhachinger Bibliothek, in Sauerlach, Solln und auch Allach.

Der in Böhmen geborene Krizan arbeitete als Kameramann in der Tschechoslowakei, bevor er nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 emigrierte. Seit 45 Jahren lebte und arbeitete er in Grünwald. Er bildete mit seiner Frau, der Grafikerin und Trickfilmzeichnerin Cindy Wallin ein kreatives Gespann, das menschlich über viele Bande eng mit dem Landkreis verwoben war.

In seinen Werken stellte er immer wieder Menschen dar, für das Unterhachinger Rathaus malte er etwa eine Galerie der Ehrenbürger. Der Mensch stehe für ihn im Mittelpunkt, sagte er. Und bewusst wählte er seine nähere Umgebung als Bühne seiner Werke. Den Dialog, auch den kritischen Austausch über seine Kunst, schätzte er.