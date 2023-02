Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Grünwald, der bei einem Brand am Samstag schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlag der über 80-Jährige bereits in den Nachmittagsstunden des Sonntags seinen schweren Verletzungen. Die genaue Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt, die Polizei geht allerdings von einem technischen Defekt aus.

Bei dem Feuer war nach Polizeiangaben ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Alle anderen Bewohner des Hauses konnten von Polizei und Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Löschzüge und Streifenwagen waren im Einsatz, nachdem Anwohner am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr den Notruf gewählt hatten.