Dietrich Bonhoeffer wagte ein Leben mit mutigen Entscheidungen. Seine Mitwirkung im Widerstand gegen das NS-Regime hatte zur Folge, dass er kurz vor Kriegsende mit 39 Jahren in Flossenbürg hingerichtet wurde. 75 Jahre nach seinem Tod geht Pfarrer Christian Stalter am Mittwoch, 19. Februar, von 19.30 Uhr an auf Leben und Werk des Theologen und Widerstandskämpfers ein. Die Veranstaltung des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing findet im evangelischen Gemeindezentrum statt. Mitglieder zahlen sechs, Gäste acht Euro.

