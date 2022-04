Zu kaufen: die Villa von Jérôme Boateng im Bauhausstil an der Habermannstraße in Grünwald.

Schweigen ist Gold in Grünwald, wenn es um prominente Einwohner oder auch Ex-Einwohner geht. Vermutlich gerade weil es dieses ungeschriebene Gesetz gibt, suchen sich viele Menschen, die nur auf dem Fernsehbildschirm gerne auffallen, den Ort südlich von München als Wohnort aus. Das für den Verkauf der Villa von Fußballer Jérôme Boateng beauftragte Maklerbüro Engel und Völkers ist daher gar nicht auskunftsfreudig. Am liebsten wäre diesem gar, man würde gänzlich über die Sache schweigen.

Eine Mitarbeiterin teilt auf Anfrage mit: "Ich darf Sie daher höflich bitten, von einem Bericht, Verwendung unserer Fotos und Erstellung und Veröffentlichung von eigenen Fotos zu dieser Villa Abstand zu nehmen." Doch es hat sich nun mal schon herum gesprochen: Jérôme Boateng, zehn Jahre lang Innenverteidiger beim FC Bayern München, spielt seit der Saison 2021/2022 bei Olympique Lyon in Frankreich und hat offenbar nicht vor, zurückzukehren. Denn nun verkauft er seine Villa in der Grünwalder Habermannstraße, in der er seit 2016 lebte, für 11,5 Millionen Euro. Zu diesem Preis jedenfalls bietet das Maklerbüro die "visionäre Bauhausvilla" an.

Rund 506 Quadratmeter Wohnfläche, mit 1808 Quadratmetern ein sehr weitläufiges, sonniges und nicht einsehbares Grundstück, ein Kino, Whirlpool, ein "Masterbereich" mit Schlafzimmer und Privatsphäre, ein Kinderbereich, ein Wellnessbereich mit allen Schikanen, ein Pool mit Lounge-Bereich - all das bietet die Villa, heißt es bei Engel und Völkers. Erbaut wurde sie bereits 2008, doch sicher von Boateng modernisiert, denn auf den Fotos blitzt und blinkt alles wie neu, beispielsweise die weiße Küche mit bodentiefen Fenstern, die es im ganzen Haus gibt.

Ein besonderes Schmankerl: Eines der drei Badezimmer soll in Lila gehalten sein. Insgesamt verbergen sich zehn Zimmer in dem eckigen Bau, sechs Schlafzimmer bieten Platz für zahlreiche Übernachtungsgäste, drei Garagen ebenso. Im Pool im Garten kann man sich tummeln, ohne von Nachbarn beobachtet zu werden - ganz in typisch Grünwalder Villenmanier verbirgt sich alles hinter Mauern und Hecken.