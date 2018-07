23. Juli 2018, 21:53 Uhr Grünwald Bienenfreundliche CSU

Die CSU-Gemeinderatsfraktion wünscht sich mehr bienen- und insektenfreundliche Blumenwiesen in Grünwald. Intensiv bewirtschaftete Rasenflächen möchte sie daher in ungedüngte und nur zweimal jährlich zu mähende Wiesen umwandeln lassen. Die CSU-Gemeinderäte denken vor allem an die Grundstücke am Eugen-Schumacher-Platz, die Streuobstwiese an der Kaiser-Ludwig-Straße und die Obere Eierwiese.