" Zwei für mich, einer für dich" - so heißt die Lesung bei den Wildschweinen im Walderlebniszentrum (WEZ) an der Sauschütt am Dienstag, 3. September, von 16 bis 17 Uhr. Drei Pilze findet Bär im Wald. Wiesel holt gleich die große Pfanne zum Schmoren. Doch dann entsteht Streit: drei Pilze für zwei, wie soll das nur gehen? Nach dem Hören der Geschichte basteln die Kinder ein Wald-Bild. Treffpunkt ist um 16 Uhr zur Wildschweinfütterung am Futterstadl. Teilnehmen können Kinder von vier Jahren an. Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt, nur bei Sturm oder Starkregen muss sie ausfallen. Anmeldungen sind über das Ferienprogramm, unter Telefon 089/641 24 70 oder per E-Mail an info@bibliothek-gruenwald.de möglich. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der Gemeindebibliothek mit dem Walderlebniszentrum.