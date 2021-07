Das hatte was: Am Freitag fand die "Big Swing Party" im Grünwalder Burginnenhof in perfekter Sommerabend-Atmosphäre statt.

Frisch Verliebte, die Wange an Wange tanzten, bestimmten zwar nicht das Szenario im Innenhof der Grünwalder Burg. Aber vielleicht haben sich die Besucher auch als sitzende Zuhörer ein bisschen wie im Himmel gefühlt, als sie bei der "Big Swing Party" dort der Version von "Cheek to Cheek" lauschten, die Fred Astaire beim Filmtanz mit Ginger Rogers gesungen hat ("I'm in Heaven...when we're out together dancing cheek to cheek").

Das Konzert mit Bernhard Ullrich, dem Martin Breinschmid Quintett und der Sängerin Titilayo Adedokun, das heuer als Alternative zur traditionellen "Grünwalder Sommernacht" ohne Catering stattfand, ging an zwei Abenden über die Bühne - das Format war natürlich den pandemiebedingten Einschränkungen geschuldet. Schön war's trotzdem, die Musiker um Lokalmatador Ullrich (Klarinette, Saxofon), den Vibrafonisten Breinschmid und Adedokun hatten vornehmlich Hits aus der Ära von Benny Goodman und Lionel Hampton auf dem Programm. "Eine wunderschöne Stimmung", stellte Grünwalds Kulturreferentin Regine Müller für den Freitagabend fest. Der war sommerlich perfekt - lau und trocken - , aber auch den Samstag, an dem es manchen Donnerschlag gab und ein wenig regnete, zogen die Organisatoren durch. Bevor der Himmel, der in dem Fall nicht "Heaven", sondern "Sky" war, endgültig seine Schleusen öffnete, war das etwas vorverlegte Konzert vorbei. "Dieser Abend hatte auch was", resümierte Müller.