Klassische Klänge für einen guten Zweck: Nachwuchstalente der Musikschule Grünwald geben am Sonntag, 22. Januar, ein Benefizkonzert zugunsten der Kindernothilfe. Die Veranstaltung im August-Everding-Saal beginnt um 18 Uhr. Jährlich nehmen zahlreiche Kinder und Jugendliche, die an der Musikschule Grünwald ausgebildet werden, am Wettbewerb "Jugend musiziert" teil. Sie werden durch die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg und die Dr.-Dagobert-Nitz-Stiftung in einer speziellen "S-Klasse" gefördert. An diesem Sonntag begeben sie sich mit ausgewählten Werken aus ihren Wettbewerbsprogrammen auf das Konzertpodium. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Der Erlös kommt dem Projekt "Gute frühkindliche Bildung und engagierte Elternarbeit in Südafrika" des Vereins Kindernothilfe zugute.