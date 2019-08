1. August 2019, 22:06 Uhr Grünwald Ausbau mit Drittelerlass

"Dass die nicht zahlen wollen, verstehe ich auch", sagte Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) zur Ersterschließung der Wallbergstraße und der Joseph-Keilberth-Straße. Einige Anlieger waren in der Sitzung des Gemeinderats als Zuschauer erschienen, um ihren Protest gegen die Kosten auszudrücken, die damit auf sie zukommen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 23. September beginnen. "Wir sind zwingend verpflichtet, hier auszubauen", sagte Neusiedl, "und wir kommen mit dem Drittelerlass den Anliegern entgegen". Da die Anlieger aller anderen Straßen in Grünwald die Kosten erbracht hätten, wäre es auch ungerecht, dies nur bei den beiden letzten Straßen nicht zu tun, ließ der Bürgermeister durchblicken.