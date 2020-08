Die provisorische Ampelanlage an der Kreuzung von Oberhachinger, Sudelfeld- und Josef-Sammer-Straße in Grünwald kann 2021 in eine feste umgewandelt werden. Das teilt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann dem Grünwalder Gemeinderat Oliver Schmidt (Parteifreie Bürger) auf eine schriftliche Anfrage hin mit. Da Schmidt bei der Gemeinde keine befriedigende Antwort über den Stand der Dinge erhalten hatte, schrieb er an Herrmann. Sein Anliegen: Wann denn die seit 2018 bestehende provisorische Anlage endlich in eine fest installierte umgewandelt werde, wie es Landrat Christoph Göbel bereits versprochen habe. Göbel habe auch mitgeteilt, die Sache längst beauftragt zu haben, die Verzögerung liege am Straßenbauamt.

"In den aktuellen Behördenweg habe ich keinen Einblick", so Schmidt. Diesen gewährte ihm nun die Antwort des Ministers. Er holte Informationen ein aus dem Landratsamt und aus dem Staatlichen Bauamt Freising. Von Letzterem konnte er erfahren, dass die provisorische Ampel sich bewährt habe. Vor der Realisierung aber habe man noch untersucht, ob die Kreuzung umgebaut werden müsse. Da die Fahrbahn erst 2018 erneuert wurde, möchte man davon absehen, die Formalitäten in der Angelegenheit würden noch heuer abgeschlossen. Somit also könne die Ampel im kommenden Jahr realisiert werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.