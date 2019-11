Der Winter steht vor der Tür, und so ist es für passionierte Skifahrer, Anfänger und Eltern an der Zeit, an die richtige Ausrüstung zu denken. Am Freitag, 8. November, wird beim traditionellen "Skibazar" der Grünwalder Elterninitiative von 17 bis 19 Uhr im Gemeindezentrum in der Wörnbrunner Straße 1 wieder alles rund um den Wintersport verkauft. Am Donnerstag, 7. November, können dort von 17 bis 19 Uhr Artikel für den Verkauf abgegeben werden. Die Rückgabe ist am Freitag (20 bis 21 Uhr) und Samstag (9 bis 10 Uhr) möglich.