In der Reihe "Akademie-Wochen" des Grünwalder Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing und der Thomasgemeinde gastiert Marian Offman als Redner am Isarhochufer. Der ehemalige Münchner Stadtrat und frühere Vize-Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde ist seit 2021 "Interreligiöser Beauftragter" der Stadt und wird in Grünwald an diesem Donnerstag, 7. Juli, den Vortrag "Chancen und Stolpersteine - Die Herausforderungen des Interreligiösen Dialogs" halten. Schauplatz ist die Thomaskirche am Ludwig-Thoma-Platz, Beginn 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt für Gäste zwölf Euro. Weitere Infos gibt es unter www.tutzinger-akademiefreunde-gruenwald.de.