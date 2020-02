Die Freien Wähler bekommen nach ihrer Beschwerde bei der Gemeinde Grünwald nun doch einen Platz auf Grünwalder Plakatwänden und zwar auf Platz 15 von 16 Plakaten. Platz 16 erhält die ÖDP. Das teilt Ilse Ertl, die Kreisgeschäftsführerin der Freien Wähler mit. Sie hatte sich bei der Gemeinde beklagt, nachdem die Freien Wähler im Belegungsplan der Plakatwände für die Kommunalwahl in Grünwald nicht berücksichtigt worden waren. "Und das, obwohl die Freien Wähler bei der Kreistagswahl die Ordnungsnummer drei haben und bereits im Kreistag mit einer Fraktion vertreten sind", so Ertl. Allerdings spielt laut Parteiengesetz, wie die Gemeinde ihr mitteilte, der Kreistag keine Rolle. Plätze für Plakate erhalten vielmehr nur die Parteien, die im Gemeinderat und im Bundestag vertreten sind. "Wir müssen endlich mal in den Bundestag, damit dieses Problem gelöst ist", so Ertl. Obwohl sie also im Grunde kein Recht darauf hätten, und auch keinen Antrag bei der Gemeinde gestellt hatten, werden sie nun doch berücksichtigt.