Es gibt manches zu klagen in diesem Advent. Gleichwohl gibt es auch Menschen, denen es schlechter geht, deren Schicksal uns Demut lehrt. Die Vereinigung der Freunde Grünwalds widmet deshalb am Sonntag, 6. Dezember, eine "Adventsandacht mit Geschichten und Musik" den armen Familien in Nepal. Von 17.30 Uhr an liest Verena von Kerssenbrock in Maria Königin, Kardinal-Faulhaber-Platz 1, in Grünwald denkwürdige Texte und wird von Susanne Kurjak an der Harfe begleitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Wassermann, t 0152/24 74 74 79. Die nächste sonntäglich Adventsandacht ist am 20. Dezember.