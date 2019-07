5. Juli 2019, 22:05 Uhr Grünwald 100 Prozent Elektro

Erste Tiefgarage mit Ladeplatz für jedes Fahrzeug

Die Gemeinde Grünwald hat alle 58 Tiefgaragenplätze der Wohnhäuser am Haus der Begegnung mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Über eine sogenannte Wall Box kann dort jeder Bewohner an seinem Tiefgaragenstellplatz Hybrid- und Elektrofahrzeuge aller Art aufladen: Elektroautos ebenso wie Elektroroller und sonstige E-Mobile. Jede Ladestation hat eine elektrische Leistung von 22 Kilowatt. Intelligent geregelt ist auch das "Lastmanagement": Die benötigte Strommenge wird je nach Auslastung der Ladestationen automatisch angepasst und kann somit auch erheblich reduziert werden. Fahrer von Elektroautos autorisieren sich mit einer RFID-Karte. Über diese wird die Ladesäule freigegeben und die geladene Strommenge gemessen.

"Wir beginnen in Grünwald die Zukunft der Elektromobilität bereits heute", sagte Grünwalds Bürgermeister Jan Neusiedl bei der Inbetriebnahme. "Mehr und mehr Menschen entscheiden sich für ein elektrisch oder hybrid angetriebenes Kraftfahrzeug. Zum Aufladen müssen die Mieter im Haus der Begegnung jetzt nirgendwo mehr hinfahren, sondern laden ihr E-Fahrzeug am eigenen Tiefgaragenstellplatz auf. Das ist 100 Prozent Elektromobilität." In Grünwald sind 55 reine E-Autos zugelassen, davon zehn im Besitz der Gemeinde, sowie weitere 165 Hybridautos.