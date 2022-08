Ein Sommer wird nicht reichen für den aktuellen Lese-Wettkampf der Gemeindebibliothek Grünwald mit dem Titel "Sommer-Lese-Club". Das geben die Veranstalter schon jetzt zu. Denn das Ziel ist diesmal, die Höhe des Grünwalder Flößersteigs mit Hilfe von gelesenen Büchern zu erreichen, sprich insgesamt 74 Buch-Meter zu schaffen. Seit Ende Juli sind Kinder und Jugendliche in Konkurrenz zu den Erwachsenen dabei. Die jungen Leute liegen mit derzeit sechs Metern an Buchrücken vorn, die Erwachsenen haben erst 2,7 Meter geschafft. Neu ermittelt wird der Stand bald, wenn alle aus dem Urlaub zurück sind und ihre dort gelesenen Werke mitbringen. Der letzte Abgabetermin ist Montag, 19. September, 18 Uhr. Noch können also weitere Leseratten einsteigen. Das große Fest zum Ende der Aktion steigt dann am Freitag, 23. September, von 15.30 Uhr an in der Gemeindebibliothek.