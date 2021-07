Von Iris Hilberth, Unterhaching

Sie hätten sein Gesicht gar nicht grün einfärben müssen. Natürlich ist es ein Hingucker, wenn einem vom Plakat jemand mit dem Teint eines Hulk oder Oger Shrek entgegenblickt. Politisch zuordnen können die Wähler Anton Hofreiter wohl aber auch so, der Unterhachinger ist aktuell das bekannteste politische Gesicht aus dem Landkreis, weshalb man ihn im Bundestagswahlkampf im Wahlkreis München-Land nicht so häufig zu Gesicht bekommt, wie seine Grünen-Parteifreunde zu Hause das vielleicht gerne hätten. Der Mann ist in den Wochen vor dem Wahltag als Fraktionsvorsitzender in Berlin sehr gefragt, deutschlandweit.

Zum Wahlkampfauftakt aber nahm er sich Zeit für seine Landkreis-Grünen und andere Interessierte. Mehr als 150 Leute nahmen am Mittwochabend an einer Online-Veranstaltung teil, die meisten wohl aus den eigenen Reihen, die sich mit ihrem "Toni" austauschen wollten. Auch das Thema war ein Heimspiel: "Klima schützen. Arten retten". Die Grünen haben das bekanntermaßen ganz oben auf ihrer Agenda. Und Hofreiter ist schließlich promovierter Biologe. So gab der 51-Jährige einen flotten fundierten Abriss über all die Themen, die damit zu tun haben, von Erderwärmung über CO₂-Ausstoß, erneuerbare Energien und Bahnausbau hin zu Artenschutz und Landwirtschaft sowie der großen Forderung einer "sozialökonomischen Transformation". Am Ende schrieb einer in den Chat: "Dr. Toni Hofreiter muss Minister werden."

Vielleicht bald Bundesverkehrsminister

Aktuell wird der in Sauerlach aufgewachsene Politiker, der in Unterhaching (und Berlin) lebt, als zukünftiger Bundesverkehrsminister gehandelt, sollte es mit der Regierungsbeteiligung der Grünen in Berlin klappen. Auf diesem Gebiet hat sich Hofreiter in den vergangenen Jahren schließlich profiliert, war Vorsitzender des Verkehrsausschusses und ist Wortführer seiner Partei, wenn es um Elektromobilität, Bahnanbindungen und Tempolimit auf Autobahnen geht. Letzteres forderte er auch an diesem Abend, und nicht nur für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Mehr als 130 Stundenkilometer sollen es seiner Ansicht nach auch mit E-Autos nicht sein. Denn neben dem CO₂-Ausstoß spiele immer noch die Sicherheit eine große Rolle.

Vor allem macht er sich für eine attraktivere Bahn stark. "Seit 1995 wurden 5400 Kilometer Bahnstrecken stillgelegt", weiß er. All die Menschen, die entlang dieser Strecken leben, müssten das Auto nehmen. Für Hofreiter ist das "ein Autozwang auf dem Land", der noch dazu die unter 18-Jährigen, die über 80-Jährigen und auch sonst alle Leute ohne Auto abhänge. Dass es mit Zugfahren alleine nicht getan ist, weiß auch Hofreiter. Recycelbare Batterien für E-Autos, Wasserstoff-Treibstoff für schwere Fahrzeuge und synthetische Kraftstoffe für Flugzeuge - so sieht für ihn die Verkehrspolitik der Zukunft aus.

Genauso wie beim Ausbau erneuerbarer Energie dauert ihm das alles zu lange. "Sechs bis acht Jahre brauchen wir für die Genehmigung eines Windrads", kritisiert er die entsprechenden Vorgaben. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen und das Artensterben zu stoppen, "haben wir aber nicht ewig Zeit". Es gehe nicht nur darum, den Ameisenbläuling oder eine ungewöhnliche Orchidee zu retten. "Es geht um die eigenen Lebensgrundlage, wir müssen auf allen Ebenen etwas tun, auch im Landkreis, noch können wir es ins Positive drehen." Auf Bundesebene müsse der Rahmen stimmen, so Hofreiter, und auf Landesebene müsse der Druck auf die CSU und die Freien Wähler erhöht werden, dass nach dem erfolgreichen Volksbegehren "Rettet die Bienen" mehr passiere. "Sonst sollten wir uns fragen, ob wir nicht ein zweites Volksbegehren starten."

Sollten die Grünen nach dem 26. September mitregieren, ist die Bekämpfung des Klimawandels für Hofreiter mit einem Koalitionspartner nicht verhandelbar. "Das Abkommen von Paris ist eine völkerrechtliche Verpflichtung, die eingehalten werden muss." Das erwarte er von jedem, der seriös regieren wolle. Daher versteht er die Diskussion über den Lebenslauf von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock nicht wirklich, diese sei wenig produktiv. "Ja, das war ungenau. Aber ist das die entscheidende Frage?"