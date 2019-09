Trotz des Erfolgs der von der Gemeinde erstmals in Eigenregie organisierten Ismaninger Festwoche im vergangen Sommer will sich die Kommune nun externe Hilfe für die Veranstaltung im nächsten Jahr holen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einvernehmlich beschlossen. So soll eine Firma mit der "unterstützenden Planung und Durchführung der Festwoche" beauftragt werden. Der Festausschuss hatte bei seiner Sitzung Ende Juli bilanziert und festgestellt, "dass die Verwaltung die Organisation ohne zusätzliche Unterstützung nicht mehr schaffen kann", wie es nun in der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat hieß. Für den Auftrag an eine Firma nimmt die Kommune 61 600 Euro in die Hand. Dritte Bürgermeisterin Luise Stangl (SPD) plädierte für den "wichtigen Beschluss", betonte jedoch, dass die Ismaninger Vereine, die sich an der Festwoche beteiligt hatten, "nicht außen vor gelassen werden sollen". Laut Stangl wollen sich diese weiterhin beteiligen. Die nächste Ismaninger Festwoche wird vom 17. bis zum 22. Juni 2020 stattfinden.