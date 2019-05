16. Mai 2019, 18:50 Uhr Gronsdorfer Campus CSU zweifelt an Schulstandort

Die freie Fläche für den Schulcampus am Bahnhof in Gronsdorf.

Weil in Gronsdorf nichts vorangeht, sollen in Haar Alternativen geprüft werden.

Von Bernhard Lohr, Haar

Die Haarer CSU sucht in der Hängepartie um den geplanten Schulcampus in Gronsdorf den Befreiungsschlag. In einem Antrag stellt ihre Fraktion im Gemeinderat den Standort infrage und bringt eine provisorische Bleibe für die künftige Realschule ins Spiel. Ein Arbeitskreis soll gebildet werden und nach Lösungen suchen. Damit gerät nach langer Zeit wieder Bewegung in die offenkundig festgefahrenen Bemühungen, am Gronsdorfer Bahnhof eine Fachoberschule (FOS), eine Realschule und eine Pflegeschule zu schaffen.

Zwei Probleme stehen dem Projekt derzeit entgegen: Die Realschule kann nach aktuellem Stand erst entstehen, wenn eine Nordtangente an der Bahn als Erschließungsstraße gebaut wird, wofür aber noch ein Grundstück auf Münchner Flur fehlt. Außerdem hat die Stadt München zuletzt einen Verkauf ihres Grundstücks auf Haarer Flur für den Campus an Bedingungen geknüpft, die auf die Schnelle nicht zu erfüllen sein werden. Sie pocht auf Zusagen, dass auf den Restflächen Wohnungen entstehen können.

"Es bewegt sich halt nichts", sagt Keymer

Aus Sicht von CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer jedenfalls muss jetzt auch über Alternativen diskutiert werden. "Es bewegt sich halt nichts", sagt er, "das ist für uns ein ziemliches Ärgernis." Der Antrag im Gemeinderat ziele auf eine Verlegung des gesamten Schulcampus samt FOS und Pflegeschule ab, weil durch die Schulbauten in Kombination unbestreitbare Synergieeffekte erzielt würden. Die Prüfung anderer Standorte sollte ergebnisoffen ablaufen, sagt Keymer. Es könne natürlich am Ende auch beim Campus-Projekt in Gronsdorf bleiben. Er wolle das ergebnisoffen angehen.

Die SPD hatte sich bereits 2006 für eine FOS in Haar eingesetzt, die CSU brachte 2011 mit einem Antrag die Diskussion um eine zusätzliche Realschule ins Laufen.