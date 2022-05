Zwei unbekannte Männer haben sich am Dienstag in Grasbrunn das Vertrauen einer über 80-jährigen Frau erschlichen und ihr dann eine teure Uhr gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte die Seniorin die beiden gegen 11.30 Uhr in einem Café an der Gartenstraße kennengelernt. Aus einem Gespräch heraus luden die Männer sie zu einem Spaziergang ein, bei dem sie allerdings nur einer von ihnen begleitete. Dabei zeigte dieser Interesse an der Armbanduhr der Frau und ließ sie sich von ihr zur Begutachtung aushändigen. In diesem Moment fuhr sein Komplize mit dem Auto vor, ließ ihn einsteigen und die beiden brausten mit der mehrere tausend Euro teuren Uhr davon. Die beiden Täter waren beide etwa 25 Jahre alt, trugen weiße Arbeitshosen und T-Shirts mit einem Firmenlogo auf der Brust, hatten kurze Haare und sprachen hochdeutsch. Der eine war circa 1,80 Meter groß und schlank, der andere zehn Zentimeter kleiner und dick. Unterwegs waren sie mit einem Pkw mit Augsburger Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Bereich der Gartenstraße, Wasserburger Landstraße, Saarlandstraße und des Schwabener Wegs etwas beobachtet haben, das mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Telefon 089/29 10-0, entgegen.