26. Mai 2019, 23:03 Uhr Grasbrunn Zwei Wildschweine laufen vor Autos

Wildschweine leben in Grasbrunn gefährlich. Vor allem wenn sie bei Dunkelheit die M 25 überqueren. Zwei Tiere liefen in der Nacht zum Sonntag kurz hintereinander an fast der gleichen Stelle in Autos und verendeten noch am Unfallort. Wie die Polizeiinspektion Haar mitteilt, fuhr gegen 22.45 Uhr ein 56-Jähriger aus Grasbrunn in Richtung Harthausen. Kurz vor dem Waldende wechselte von links nach rechts ein ausgewachsenes Wildschwein die Fahrbahn. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Tier. Um 3.13 Uhr passierte einer 45-jährigen Autofahrerin aus Harthausen dasselbe. Sie fuhr von Möschenfeld nach Harthausen, als ein jüngeres Wildschwein ebenfalls aus östlicher Richtung die Kreisstraße überquerte und mit dem Auto zusammenstieß. In beiden Fällen wurde der Jagdpächter verständigt.