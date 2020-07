Ihr eigener künstlerischer Weg begann als Autodidaktin, erst mit Landschaftsmotiven, später folgten Tiermotive voller Lebendigkeit: Die Künstlerin Elisabeth Cockcroft präsentiert derzeit ihre Bilder, die von der "Künstlerischen Moderne" inspiriert sind, in einer Ausstellung im Neukeferloher Rathaus. Ihr schöpferischer Ansatz war zwar nie komplett abstrakt, dennoch entstanden Werke voll Abstraktion, in welchen sie ihr Gespür für Farbnuancen zu entfalten suchte. Eine Rolle spielt dabei stets, dem Betrachter in den Bildern den Zugang zur Seele der Malerin zu eröffnen. Die Ausstellung dauert bis zum September. Sie kann besucht werden montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr.