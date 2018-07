22. Juli 2018, 23:16 Uhr Grasbrunn Zu schnell unterwegs

Seinen Führerschein los ist ein 23-Jähriger aus dem östlichen Landkreis. Nach Polizeiangaben war der junge Mann in der Nacht zum Sonntag mit seinem Wagen auf der Bahnhofstraße in Neukeferloh zu schnell unterwegs, so dass das Auto ins Rutschen geriet, einen Bordstein überfuhr und erst im Grünstreifen zum Stehen kam. Dabei wurden beide Achsen des Fahrzeugs beschädigt und das Auto musste abgeschleppt werden. Die herbeigerufenen Polizeibeamten ordneten einen Alkoholtest an. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,4 Promille. Der Autofahrer musste mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.