Die Dominanz der Altbayern im großartigsten Freistaat der Welt ist seit einiger Zeit deutlich geschwächt. Nicht nur dass mit Markus Söder seit 2018 ein Franke Ministerpräsident ist, das quasi ebenso gewichtige Amt des Fastenpredigers auf dem Nockherberg hat inzwischen auch noch ein Schwabe inne - oder vielmehr ein Allgäuer: Nach seiner Premiere 2019 musste Maxi Schafroth freilich heuer auf seine Rolle als Derblecker beim Starkbieranstich verzichten - das untergärige Großereignis fiel wegen Corona aus. Inzwischen tritt der 1985 geborene Kabarettist mit Wuschelkopf wie viele seiner Kollegen wieder live auf, am 28. November gastiert er im Bürgerhaus Neukeferloh. Sein Programm "Faszination Bayern" präsentiert er dabei wegen der Hygiene- und Abstandsmaßnahmen zweimal: die erste Vorstellung beginnt um 18, die zweite um 20 Uhr. Zugelassen sind maximal 100 Besucher, es gibt keine Pause. Schafroth, der auch Schauspieler ist und etwa in der amüsanten BR-Miniserie "Servus Baby" mitwirkt. Auf der Bühne ist der charmant-freche Schafroth vielseitig und boshafter als er zunächst wirkt. In "Faszination Bayern" setzt er sich mit weißblauen Klischees auseinander - vor allem die Hauptstadt und ihr Umland bekommen ihr Fett weg: von Starnberger Zahnarztkindern in SUVs über Münchner Bildungsbürger in senfgelben Cordhosen bis zu hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen. Karten gibt es zu je 23 Euro bei Schreibwaren Lois in Neukeferloh und über www.kulturgut-grasbrunn.de.