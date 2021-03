Im Rathaus in Neukeferloh ist noch bis Ende März eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Shahab Nadery zu sehen. Die Leidenschaft zu malen und zu zeichnen entwickelt er schon als Kind in seiner Heimat Iran. Reisen in Länder wie Indien, Tibet, Afghanistan, Pakistan und Russland prägten seinen kreativen Stil. Geblieben ist Nadery schließlich in Deutschland, um Architektur zu studieren, eine Familie zu gründen und sich dem Malen zu widmen. Er verwendet diverse Materialien, spielt mit Licht und Schatten, setzt Akzente mittels Farben, um Werke zu schaffen, deren Abstraktionen "Wunderwelten" beherbergen. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses - montags bis freitags 8 bis 12 Uhr und dienstags zusätzlich 14 bis 18 Uhr - zu sehen.