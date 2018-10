9. Oktober 2018, 21:50 Uhr Grasbrunn Weinfest mit Weißbier

Der Stopselclub Harthausen veranstaltet am Samstag, 13. Oktober, von 20 Uhr an (Einlass von 18 Uhr an) im Bürgerhaus Harthausen ein Wein- und Weißbierfest mit der bayerischen Liedermacherin und Musik-Kabarettistin Roswitha Spielberger. Als "De Stianghausratschn" präsentiert sie mit spitzem Humor Geschichten aus dem Alltagsleben. Diesmal schenkt der Club hauptsächlich österreichische Weine aus und erstmals steht auch Weißbier auf der Getränkekarte. Dazu werden Brotzeiten angeboten. Karten gibt es im Vorverkauf beim Dorfladen Harthausen und beim Hofladen in Grasbrunn für zehn Euro sowie an der Abendkasse für zwölf Euro.