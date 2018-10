18. Oktober 2018, 22:13 Uhr Grasbrunn Weinfest der Dirndlschaft

Die Grasbrunner Dirndlschaft veranstaltet ein Weinfest im Bürgerhaus Neukeferloh. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 19 Uhr. Später am Abend werden auch selbstgebrannte Schnäpse ausgeschenkt. Karten können für zehn Euro bei der Ottilien Apotheke in Neukeferloh oder beim Hofladen in Grasbrunn gekauft werden, die Rücknahme ist ausgeschlossen. Tischreservierungen sind per Mail an dirndlschaft.grasbrunn@googlemail.com oder telefonisch bei Veronika Ederer unter der Nummer 0173/483 25 24 möglich.