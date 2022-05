Von Bernhard Lohr, Grasbrunn/Taufkirchen

Tobias Brunner und seine Frau Christiane Heyer sind gerade mächtig gefragt. Sie haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, dem grünen Wasserstoff als sauberem Energieträger zum Durchbruch zu verhelfen. Und genau das ist jetzt das Thema der Stunde. Ein ganzes Land will seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine lieber heute als morgen weg von Öl, Gas und Kohle. Mit Hilfe von regenerativer Energie erzeugter Wasserstoff soll dabei eine zentrale Rolle spielen und nebenher das Klima retten. "Es seien "anstrengende" Zeiten, gibt Brunner zu, als nach mehreren Anläufen ein Termin für ein Gespräch mit den Wasserstoff-Pionieren in einem Büro auf dem Ludwig-Bölkow-Campus in Taufkirchen zustande kommt. Zurzeit arbeite er sieben Tage die Woche. Weil er das im Bund mit seiner Frau Christiane als Partnerin in mehreren Firmen tut, lassen sich Privates und Beruf für beide kaum noch trennen. "Unsere Kinder leben damit", sagt er.