Die "Plötzlich ist man allein"-Gruppe startet wieder mit ihren Angeboten. Jeden Freitag trifft sich die Initiative, in der Menschen zusammenkommen, die einen Partner verloren haben, um 9.30 Uhr in der Grasbrunner Leonhard-Stadler-Straße am Wertstoffhof zum Nordic Walking. Am Samstag, 26. Juni, zieht die Gruppe um 14.30 Uhr am Parkplatz vorm Wirtshaus am Sportplatz zum "Boßeln" mit Leiterwagen und Kugeln los. Das erste Monatstreffen findet am Freitag, 16. Juni, von 17.30 bis 21 Uhr im Wirtshaus am Sportpark statt.