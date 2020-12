Bei einem Löscheinsatz an einer in Brand geratenen Heizpellet-Maschine in Grasbrunn haben sich am Freitag zwei Feuerwehrleute Verletzungen zugezogen. Einer erlitt eine Rauchgasvergiftung, der andere eine Zerrung. Das Feuer war gegen 9.10 Uhr in einem Recyclingbetrieb an der Staatsstraße 2079 ausgebrochen. Laut Polizei kam es zu massiver Rauchentwicklung. Das Kommissariat 13 ermittelt. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um einen technischen Defekt an der Maschine. Während der Löscharbeiten war die Staatsstraße beidseitig gesperrt.