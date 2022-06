Mit einem Spatenstich durch Landrat Christoph Göbel (CSU) und Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) haben die Bauarbeiten an der Kreisstraße M 25 beim Forstwirt in Grasbrunn begonnen. Die früher als unfallträchtig bekannte Kreuzung der M 25 mit der Staatsstraße 2079 wird durch einen Kreisverkehr entschärft. Die Bauarbeiten finden in mehreren Abschnitten statt und dauern von 6. Juni bis längstens 18. September. Von Dienstag, 7. Juni, an wird die M 25 auf der Südseite von und nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn komplett gesperrt, der Verkehr wird in Richtung Harthausen und Grasbrunn durch die Umfahrung über die Kreisstraße M 24 Richtung Putzbrunn und auf der Staatsstraße 2079 nach Grasbrunn geführt. Richtung Oberpframmern wird der Verkehr über die M 10 nach Egmating und weiter über die Staatsstraße 2081 nach Oberpframmern umgeleitet.