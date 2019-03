5. März 2019, 21:39 Uhr Grasbrunn Verantwortung im Alter

Ob durch Krankheit, Unfall oder altersbedingt - ein jeder kann in die Situation geraten, nicht mehr selbst für sich verantwortlich sein und entscheiden zu können. Das Kulturcafé Grasbrunn widmet sich deshalb am Donnerstag, 14. März, mit einem Vortrag von Rechtsanwältin Kristina Häfner den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Anhand von Fallbeispielen und der aktuellen Rechtsprechung werden Fragen beantwortet und Regelungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Veranstaltung findet im Bürgerhaus Neukeferloh, Leonhard-Stadler-Straße 12, statt. Interessierte können sich telefonisch (089/45 69 96 68) oder per E-Mail (buecherei@grasbrunn.de) anmelden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Arbeit der Bücherei wird gebeten.