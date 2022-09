Bei einer Kollision mit einem Baum bei Grasbrunn hat sich am Samstagvormittag ein 18-Jähriger aus dem Landkreis München schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Mann war mit seinem Golf gegen 10.10 Uhr auf der Kreisstraße M 25 aus Harthausen kommend in Richtung Grasbrunn unterwegs, kam dort in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen den Baum. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde aufgrund der Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur stationären Behandlung gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro; während der Unfallaufnahme musste die M 25 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.