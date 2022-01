Beim Zusammenstoß zweier Autos in Grasbrunn sind am Donnerstag vor Silvester drei Frauen verletzt worden. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr wollte eine 18-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg gegen 14.30 Uhr von der Ekkehartstraße nach links in die Staatsstraße 2079 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen einer 55-Jährigen aus München, die auf der Staatsstraße Richtung Putzbrunn unterwegs war. Beide Autos landeten in der Leitplanke. Um die 18-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin aus ihrem Fahrzeug zu befreien, entfernte die Feuerwehr das Dach ihres Kleinwagens. Alle drei Frauen wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gefahren. An den Autos entstand ein Schaden von insgesamt etwa 15000 Euro.