Weil ein Neubau in der Waldstraße im Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh in die nächste Phase geht, wird die Straße von Montag, 15. März, an für zwei Wochen teilweise gesperrt. Die Sperre auf Höhe der Hausnummer 6 gilt laut Gemeindeverwaltung bis Freitag, 26. März. Betroffen sind sowohl der Fahrzeugverkehr als auch Fußgänger und Radfahrer. Anwohner können ihre Häuser laut Gemeinde bis zur Sperrung einseitig erreichen. Der Schulweg wird in dieser Zeit über die Winterstraße verlegt, die Kinder würden durch Schulweghelfer umgeleitet. Zur zusätzlichen Absicherung der Schulkinder wird in der Winterstraße ein Verkehrszeichen auf Verkehrshelfer hinweisen.