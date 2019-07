18. Juli 2019, 21:49 Uhr Grasbrunn Übungsleiter gesucht

Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh sucht Übungsleiter oder Übungsleiterinnen für den Kinder- und Jugendbereich der Leichtathletik. Sie sollten "mit Freude am Sport" einmal wöchentlich die jungen Leichtathleten in spielerischer Form an die verschiedenen Disziplinen heranführen. Das Training findet im Sportpark Grasbrunn oder in der Sporthalle in Neukeferloh statt. Nähere Informationen erteilen Andrea Bichler (andrea.bichler@gmx.de) oder Melanie Jung (me.jung@gmx.de). SZ