Wenn es nach der Gemeinde Grasbrunn geht, soll die Trambahnlinie 21 nicht nur über Trudering bis Haar verlängert werden, sondern gleich bis Neukeferloh. Endhaltepunkt sollte die Kfz-Zulassungsstelle am Bretonischen Ring im Technopark werden, so der Vorschlag von Drittem Bürgermeister Hannes Bußjäger (FWG), der vom Gemeinderat abgenickt wurde. Wenn sich der Kreis schon für eine Verlängerung der Straßenbahnlinie einsetze, dann solle er doch dafür sorgen, dass seine Zulassungsstelle auf diese Weise für die Bürger direkt erreichbar wird, sagte Bußjäger. Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) will sich dafür einsetzen. Der Kreisausschuss hatte sich am Montag für einen Ausbau der Tram bis zur Autobahnauffahrt bei Haar ausgesprochen. Die Stadt München plant bisher eine Verlängerung von Berg am Laim bis Trudering. Die Linie 21 fährt über Ostbahnhof, Max-Weber-Platz und Marienplatz bis Olympiapark.