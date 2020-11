Wegen der Corona-Pandemie finden die Feiern zu Kriegerjahrtag und Volkstrauertag in Grasbrunn heuer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es wird keine Gottesdienste geben. Die Totenehrung und Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in Harthausen am Samstag, 7. November, begleiten nur Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) und Klaus Rojt, Chef der Kameradschaft. Das stille Gedenken am Volkstrauertag (15. November) begehen Korneder und Feuerwehrkommandant Hannes Bußjäger in Grasbrunn.