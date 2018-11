22. November 2018, 16:06 Uhr Grasbrunn Tödlicher Unfall auf der A 99

Wieder fährt ein Lastwagen auf ein Stauende auf

Kaum ein Tag ohne schweren Unfall auf dem Autobahnring München-Ost. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der A 99 in Fahrtrichtung Nürnberg erneut zu einem Unfall mit Lastwagen, dabei starb ein Mensch. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer eines Transporters auf Höhe Grasbrunn gegen 14.15 Uhr nahezu ungebremst auf einen im Stau stehenden Sattelzug auf. Der Aufprall war so gewaltig, dass der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er musste durch Rettungskräfte aus dem Wrack geborgen werden. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Der Fahrer starb auf Grund seiner massiven Verletzungen noch am Unfallort. Die A 99 ist momentan in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen laufen noch. Es ist bereits der sechste schwere Unfall innerhalb von zwei Wochen auf dem Autobahnabschnitt und der erste tödliche. Bei den anderen Unfällen waren ebenfalls Lastwagen im Stau, der sich wegen Bauarbeiten gebildet hatte, aufeinander gefahren.