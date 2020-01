Mit den Worten von Michelangelo "Kunst hat die Aufgabe wachzuhalten, was für uns Menschen so von Bedeutung und notwendig ist" beginnt die Ausstellung der Künstlerin Monika Bratz im Grasbrunner Rathaus. Immer das Wohl der Tiere vor Augen präsentiert sie Tierporträts, Acrylbilder auf Leinwand sowie Bilder auf Scratchboard. Der Künstlerin liegen Tiere sehr am Herzen, einen Großteil des Verkaufserlös der Bilder möchte sie an Tierschutzorganisationen spenden. Die Ausstellung ist bis März zu den Öffnungszeiten im Rathaus zu sehen.