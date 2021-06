Aufgrund der derzeit niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München wird die im April angeordnete Testpflicht für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen in Grasbrunn aufgehoben. Die FFP2-Maskenpflicht gilt in öffentlichen Gebäuden allerdings weiter, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, so auch im Bürgerhaus Neukeferloh, wo der Gemeinderat und seine Ausschüsse bis auf Weiteres tagen. Aufgrund des zusätzlichen Schutzes durch eine Lüftungsanlage mit Frischluftzufuhr und Luftreinigungsgeräten im Bürgerhaus können die Masken jedoch während einer Sitzung abgenommen werden, sobald der eigene Sitzplatz eingenommen wurde. Beim Verlassen des Platzes und auf den Verkehrsflächen besteht jedoch weiterhin die angeordnete Maskenpflicht.