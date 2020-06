Die Taerobic-Sport-Gruppe des TSV Grasbrunn trainiert derzeit im Freien am Sportpark Grasbrunn in einer 20er-Gruppe, immer unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen. Übungsleiter Sigi Senninger hat ein spezielles Programm für die Gruppe zusammengestellt, das Ausdauer, Kardiologie und Fitness trainiert. Nach einer Aufwärmphase werden zwei Runden mit je vier Stationen "Functional Workout" durchlaufen. Die Gruppe nimmt gerne neue Sportler für das Training montags von 19.30 bis 20.30 Uhr auf. Treffpunkt ist der Beachvolleyballplatz am Sportpark.