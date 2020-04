Der TSV Grasbrunn hat an der Tafel-Challenge teilgenommen, nachdem er vom SV Putzbrunn nominiert worden war. Ziel ist es, im Einzugsgebiet jeweils für die Tafeln haltbare Lebensmittel zu sammeln, um sie auch in diesen schwierigen Zeiten an Bedürftige weiterzugeben. Bei drei Terminen konnten die Vereinsmitglieder des TSV Grasbrunn am Sportpark ihre Spenden abgeben "und auch den einen oder anderen sehnsuchtsvollen Blick auf den hervorragenden Fußballrasen werfen", wie es in der Mitteilung heißt. Es gab zudem die Möglichkeit, Geldbeträge zu spenden. Auf diesem Weg kamen auch nochmals 610 Euro zusammen. Geld und Spenden wurden an die Tafel der Nachbarschaftshilfe Vaterstetten-Zorneding-Grasbrunn weitergereicht. Die Waren würden jedoch nur etwa eine Woche ausreichen, weshalb der Verein darum bittet, die Tafel auch weiter zu unterstützen. Zusätzlich zahle er 1000 Euro an die Caritas-Corona-Soforthilfe des Landkreises München, so die Mitteilung. Der Betrag stamme aus Spenden der C-Jugend, der Mannschaftskasse der A-Jugend und einem Zuschuss der Fußballjugend-Abteilung.